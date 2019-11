Et stort svensk studie ville undersøge risikoen ved at sætte fødsler i gang i uge 43.

Men studiet måtte stoppes før tid. På grund af at seks babyers død.

»Vi er af den opfattelse, at det ville have været etisk uforsvarligt at fortsætte,« konkluderer forskerne ifølge The Guardian.

En graviditet varer normalt omkring 40 uger, men hvis graviditeten trækker ud, sættes den kunstigt i gang.

Det store svenske studie ville undersøge, om der var risiko ved at vente til uge 43 fremfor at igangsætte fødslen i uge 42.

Efter planen skulle 10.000 gravide have deltaget i studiet, men forskerne måtte stoppe det efter at kun en fjerdedel af testresultaterne var i hus. På grund af en uhyggelig statistik.

Da studiet blev afbrudt i oktober sidste år, havde der været fem dødfødsler og en spædbarnsdød - og de faldt alle i gruppen af kvinder, der blev sat i gang i uge 43.

Det får nu forskeren bag undersøgelsen til at anbefale, at graviditeter i Sverige ikke må gå længere end 41 uger - en uge tidligere end anbefalingen her i Danmark.

Indtil resultaterne af det svenske studie bliver fremlagt, vil Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi ikke ændre den officielle anbefaling, som er at fødsler bør finde sted senest efter 42 uger og 0 dage.

»Vi er nødt til at vide, hvorfor de seks fostre døde. Måske viser det sig, at de seks kvinder havde en sygdom, som man ikke kendte til. Eller måske havde fostrene en misdannelse, som de døde af. De detaljer får vi sandsynligvis, når studiet bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift,« siger formand for Obstetrik og Gynækologi, Hanne Brix Westergaard, til DR.

I det svenske studie skulle 10.000 kvinder inddeles i to grupper. Den ene gruppe skulle sættes i gang i uge 42 og den anden i uge 43.

Kun omkring 2.500 af dem nåede at deltage i undersøgelsen, før den blev stoppet.