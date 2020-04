Selv om solen skinner, må vi ikke et øjeblik tro, at vi er igennem coronakrisen endnu, siger Stefan Löfven.

Tiden er ikke inde til at lempe på coronarestriktioner, siger den svenske statsminister, Stefan Löfven (S), på en pressekonference onsdag.

Derimod kan der blive indført flere tiltag, for faren er ikke ovre, understreger han.

- Solen skinner så godt som over hele vores smukke land. Men det er ikke antallet af soltimer eller temperatur, der afgør, om vi skal lytte til myndighedernes anbefalinger, siger han.

- Vi kan ikke slappe af. Tro ikke et øjeblik, at vi er igennem krisen endnu, siger statsministeren ifølge tv-stationen SVT.

Den traditionelle svenske midsommerfejring bliver anderledes i år, siger Löfven.

Og det svenske udenrigsministerium kan blive nødt til at forlænge de rejseanbefalinger, der på nuværende tidspunkt fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 15. juni, siger han.

Statsministeren roser samtidig svenskerne for at have taget ansvar, holdt afstand og fulgt myndighedernes anbefalinger.

- Faren er langt fra overstået. Vi vil indskærpe alvoren i situationen, siger Löfven.

Også socialminister Lena Hallengren kommer med en formaning til svenskerne om at tage coronaudbruddet alvorligt.

- Anbefalingerne gælder alle og skal respekteres af alle, uanset hvilken samling og højtid vi taler om - Valborg, ramadan eller 1. maj, siger hun.

Ramadanen, som er muslimernes årlige fastemåned, indledes torsdag. Valborgsaften er aftenen inden 1. maj, hvor svenskerne normalt holder folkefest.

- Sundhedsvæsnet er belastet, og adgangen til beskyttelsesudstyr er begrænset, advarer Hallengren.

Sverige har haft en anden tilgang end de fleste andre europæiske lande, herunder Danmark. De svenske folkeskoler har været åbne som normalt under hele krisen, og det samme har mange arbejdspladser.

Myndighederne har anbefalet svenskerne at blive hjemme, vaske hænder ofte, holde afstand til andre og undgå større forsamlinger.

I Sverige er 1937 mennesker nu registreret døde med coronavirus. I Danmark, der har en cirka halvt så stor befolkning, er antallet af coronadødsfald nu oppe på 384.

/ritzau/