Den svenske lokalpolitiker Nina Burchardt har været formand for kultur- og fritidsudvalget i fem år for det svenske Socialdemokratiet.

I september skrev hun imidlertid i en pressemeddelelse, at det skulle være slut. Hun ville lægge alle sine politiske hverv og opgaver på hylden og trække sig fra udvalget i Hudiksvall Kommune. Men først søndag løftede hun sløret for den rigtige årsag til sin exit.

Grunden var, at hun havde forelsket sig i en mand, og ikke hvilken som helst mand - en kollega fra Sverigedemokraterna (Sveriges Dansk Folkeparti).

Det skriver Helahälsingland.

I et opslag på Facebook tog hun søndag bladet fra munden og fortalte åbenhjertigt om optakten og efterspillet af at have mødt Johnny Skalin, der er medlem af det svenske folketing Riksdagen.

»Jeg var under stort pres og ønskede samtidig både at beskytte partiet og sikre, at det var muligt at få en ordentlig overdragelse til en ny formand,« siger Nina Burchardt til Aftonbladet.

Hun siger, at hun bryder tavsheden, fordi hun ønsker at lade det sidste, hun gør i partiet, være at påvirke partiet lokalt til at vende tilbage til paritets kerneværdier for demokrati, deltagelse og alle menneskers ligeværd og retten til at elske den, de ønsker.

Selvom Nina Burchardt tilsyneladende bakker op om beslutningen, var det Socialdemokraternas ønske, at hun forlod partiet. I en pressemeddelelse skriver partiet, at ønsket om, at socialdemokraten forlod sit embede ikke handlede om tilliden til hende som person, men at Sverigedemokraternas politik ligger langt fra Socialdemokraternas værdier.