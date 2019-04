»Det var mig, der dræbte hende.«

Sådan lød det i baggrunden, da en moderen til en unavngiven 50-årig svensk skuespiller ringede op til alarmcentralen den 23. september 2018.

Skuespillerens mor ringede op og fortalte, at der var sket noget alvorligt i mandens lejlighed, og at der lå en blødende kvinde på gulvet. Kvinden viste sig at være mandens hustru.

Nu har en domstol afgjort, at han skal seks år i fængsel for drab, skriver Aftonbladet.



Lejligheden ligger i Krista i det nordlige Stockholm.

Parret og mandens mor havde netop spist aftensmad, og moderen var gået ind i et andet rum for at se tv, mens manden blev siddende i køkkenet sammen med sin kone, hvor han kort efter slog hende ihjel.

Skuespilleren blev oprindelig anklaget for mord, men det endte altså med, at han blev dømt for drab i stedet.

Til dem der måske tænker: 'er det ikke det samme,' så er mord en bevidst handling, mens drab blot er en handling, der medfører døden.

Der kom blod. Der var intet slagsmål og ingen jalousi. Der var bare mørke. Den 50-årige drabsmand

Skuespilleren har tidligere fortalt til Expressen, at kvinden selv havde ført en kniv op til sin hals, men at det var ham, der trykkede den ind mod halsen, så den skar hende.

»Der kom blod. Der var intet slagsmål og ingen jalousi. Der var bare mørke,« sagde han i forhøret.

Den nu afdøde kvinde havde længe været meget syg af en autonom betændelsessygdom (SLE) og var blevet undersøgt for nyresvigt en måned før hun døde. Samtidig havde hun tidligere været deprimeret i perioder.

Den nu dømte skuespiller døjede også selv med psykisk sygdom op til drabet.

I dommen står der, at skuespilleren, som de kalder 'NN,' fremstår som skrøbelig og til tider fraværende under retssagen.

Parret, der har fået to børn sammen, mødte hinanden under et filmprojekt i kvindens hjemland. De giftede sig, fik et barn og flyttede til Sverige. Men lykken holdt ikke.

Den svenske skuespiller og hans unge kone havde ifølge svenske medier problemer i en længere periode op til den skæbnesvangre aften i september sidste år.

Skuespilleren har blandt andet arbejdet sammen med Mads Mikkelsen og Mikael Persbrandt.