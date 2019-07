En svensk skuespiller i 40 års-alderen er blevet anholdt i USA - mistænkt for at have haft sex med en pige under 16 år.

Nu er der kommet nye oplysninger frem, som bestyrker politiets mistanke mod skuespilleren.

Det var en urolig borger, der kontaktede politiet og kunne fortælle, at en ung pige og en ældre mand lod til at være intime og at de boede på hotel sammen, fremgår det af et politidokument, skriver de svenske aviser Aftonbladet og Expressen.

Da politiet slog til mod skuespillerens hotelværelse i delstaten Florida lørdag, fandt betjentene især ét bevis, som peger i retning af, at den svenske skuespiller har haft sex med pigen.

I papirkurven var lå der flere brugte kondomer. Derudover blev der fundet kvindetøj og beskidte håndklæder på hotelværelset.

Overfor politiet har både den svenske skuespiller og pigen erkendt forholdet - og fortalt hvad de lavede, når de var sammen.

Pigen forklarede, at de begyndte at skrive sammen på Instagram. De mødtes første gang i marts, og siden maj har skuespilleren været i USA for at være sammen med pigen, som han godt vidste var under 16 år og dermed mindreårig ifølge amerikansk lovgivning.

»Den mistænkte siger, at han ved, det er ulovligt i USA at mødes med NN (pigen, red), for han undersøgte det inden han kom her, men han elsker NN, så han har bestemt sig for at tage chancen,« fremgår det af politidokumentet.

Han har fortalt politiet, at de først onanerede foran hinanden, og at det først var dagen før politiaktionen, at de havde samleje.

I et politiforhør har pigen forklaret, at hun deltog frivilligt, og at der hverken har været tale om tvang, trusler eller betaling fra skuespillerens side.

Men de personer, der har forældremyndigheden over pigen, ønsker, at den svenske skuespiller retsforfølges.

De fik først kendskab til hendes forhold til den mere end 20 år ældre skuespiller, da politiet kontaktede dem.

Den svenske skuespiller er foreløbig varetægtsfængslet mod en kaution på 1,2 millioner kroner. Mens sagen står på, må han ikke benytte internettet, kontakte personer under 18 år eller tage kontakt til pigen eller hendes familie. Hans pas er også inddraget.

Han er mistænkt for fem forhold, herunder at have rejst for at mødes med en mindreårig, han har mødt via nettet, og seksuelle overgreb.

Skuespilleren - som er kendt fra den svenske teaterscene og har deltaget i flere svenske tv-serier - risikerer op til 15 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Han bliver stillet for en dommer den 15. august for formelt at blive anklaget.