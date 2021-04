Det svenske sikkerhedspoliti Säpo er meget sparsom med oplysninger om anholdelser i Stockholm.

To personer er sigtet og varetægtsfængslet af Stockholms byret på mistanken om, at de planlagde en terrorforbrydelse.

Det rapporterer SVT og andre svenske medier.

De to blev anholdt fredag af det svenske sikkerhedspoliti (Säpo) under en operation i region Stockholm.

- Vi gennemførte en indsats i fredags i stockholmsregionen. Indsatsen forløb roligt, siger Säpos pressechef, Karl Melin.

Men det svenske sikkerhedspoliti vil ikke give flere oplysninger om aktionen og baggrunden for den.

- I den øjeblikkelige situation er der meget lidt information, og det plejer der at være i den her type sager for ikke at risikere at gøre det vanskeligere eller forstyrre den fortsatte efterforskning, siger Melin.

Ifølge den svenske chefanklager i sager om nationens sikkerhed, Per Lindquist, har begge de mistænkte nægtet at have begået noget ulovligt.

Han vil ikke over for nyhedsbureauet TT sige noget om, hvilket køn de to anholdte har.

Men deres kriminelle handling er sket mellem den 2. januar og 2. april, siger Lindquist.

Den bestemmelse, de er sigtet efter, handler om, at en person i forening med en anden person aftaler en forbrydelse. Den kan de forsøge at få andre til at udføre eller selv påtage sig.

