Löfven afleverer fredag foreløbig rapport til talman om mulig regering. Men næppe afgørende nyt før mandag.

Den socialdemokratiske leder i Sverige, Stefan Löfven, afleverer fredag en første rapport om en mulig sammensætning af en ny regering. Men den vil formentlig ikke fortælle meget nyt.

Først mandag ventes der at komme skred i sagerne, rapporterer tv-stationen SVT.

Löfven er fungerende statsminister. Han afleverer fredag sin foreløbige rapport til talmannen - Riksdagens formand - Andreas Norlén. Det vil ske over telefonen.

Norlén gav i tirsdags Löfven mere tid til at afsøge, om han kan danne regering med andre partier. Det gælder især i forholdet til de to borgerlige partier Liberalerna og Centerpartiet.

- Statsministeren vil aflevere en rapport på mandag. Derefter får vi se, hvad det næste skridt bliver, siger Karin Flygare, der er talmannens pressesekretær.

Det bliver Norlén, som afgør, hvad det næste skridt skal være.

Liberalerna og Centerpartiet har signaleret vilje til at gå ind i en regering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Men deres betingelse er skattelettelser og fjernelse af afgifter. Blandt andet en afgift på flyrejser, rapporterer de svenske medier.

Det er blevet opfattet negativt i dele af det socialdemokratiske bagland.

De to borgerlige partier har sagt, at de ikke vil indgå i en borgerlig regering, der er afhængig af det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternes sidder med de afgørende stemmer i højresiden af Riksdagen. For at slippe ud af klemmen synes et samarbejde med Socialdemokraterna at være det eneste realistiske alternativ for Liberalerna og Centerpartiet.

/ritzau/