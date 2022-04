En berømt svensk rapper i 30erne er tidligere i år blevet anholdt – mistænkt for at mishandle sin ekskæreste af flere omgange samt flere forskellige sager om narko og vold.

Og nu er han blevet dømt for grov vold, vold og mindre narkotikaforbrydelser. Det skriver det svenske medie Expressen, der har set dombogen fra retten.

Rapperen har ifølge mediet flere millioner lytninger på Spotify.

Strafferammen for forbrydelserne er to års fængsel. Retten skriver i sin dom, at rapperen »begik handlingen med forsæt« og ved flere lejligheder har han mishandlet sin ekskæreste. Forbrydelserne siges at være begået mellem 2020 og 2022.

»NN (den mistænkte, red.) har brugt vold regelmæssigt i sit forhold til XX (ekskæresten, red.). Tilsyneladende med det formål at kontrollere hende. Hun har frygtet at blive udsat for vold (..),« skriver landsretten i sin dom.

Eksempel efter eksempel på vold er linet op i beskrivelsen af volden mod ekskæresten: Kvælning, slag, spark og bid.

I afhøringen fortæller ekskæresten, at rapperen har været fysisk voldelig over for hende ved mindst 40 lejligheder. Anklageskriftet, Expressen også har set, gengiver flere af disse. På et tidspunkt skulle han have kvalt hende, mens hun kørte på motorvejen. Hun besvimede. En anden gang havde han have snoet hendes tå, så hun fik et brud.

Hun har været bange for at anmelde volden, men i begyndelsen af 2022 gjorde hun det. Rapperen nægter selv forbrydelsen. Han siger, at kvinden har forfalsket alt.

Rapperen er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet. I sin musik har han skildret det kriminelle liv og har ifølge politiet en tilknytning til bandemiljøet.

Han har fået sin dom, men det er ikke afhørt endnu, hvor lang straffen bliver og om den skal afsones i et fængsel.