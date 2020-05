De hiver tøjet af ham. Giver ham paryk og bh på og binder ham med en hundesnor.

Derefter bliver han udsat for et både voldeligt og muligvis også seksuelt overgreb.

Sådan lyder rygterne på nettet om det overfald, en kendt svensk rapper for nylig var ude for.

Billederne af den unge musiker bliver både delt og kommenteret flittigt på de sociale medier i øjeblikket. På Twitter bliver han gjort til grin af nogle, mens andre raser over forbrydelsens brutalitet og undrer sig over, at der er personer, der kan finde på at dele den.

Avisen Expressen skrev mandag aften, at 'en kendt kunstner' havde været udsat for både kidnapning og mishandling af ukendte gerningsmænd, men sagen fremstår noget mystisk. Især fordi det påståede offer nægter at hjælpe politiet.

Svensk politi bekræftede episoden, som viste sig at være et par uger gammel. Mandag begyndte en video af overgrebet så at sprede sig på nettet.

Ifølge oplysningerne på diverse sociale medier og alternative nyhedssites skulle det dreje sig om en af det seneste års mest succesfulde unge musikere i Sverige.

Sangeren synger en del om bandemiljøet, narko og den kriminelle underverden. En verden, som han ofte fremstiller i et rosenrødt skær.

Politiet havde allerede i april kendskab til kidnapningssagen og efterforskede den, da videoen dukkede op mandag.

»Jeg har fået informationer om, at det på sociale medier påstås, at der er sket ham noget. Politiet undersøger, om der er grund til at tro, at der er blevet begået en forbrydelse,« siger pressetalsmand hos politiet i Stockholm, Ola Österling til Expressen.

Tirsdag skriver avisen, at politiet arbejder ud fra en teori om, at den unge kunstner har været udsat for et overfald og et groft røveri, hvor han blandt andet fik frarøvet sit Rolex-ur.

Det indgår også i efterforskningen, hvorvidt sagen har forbindelse til den kriminelle bande 'Vårbynätverket.'

Politiet har været i kontakt med musikerens forældre, som er rystede over sagen, men som oplyser, at deres søn er i god behold. Hovedpersonen selv ønsker ikke at tale med politiet.

Han forklarede til politiet, at det hele var et PR-stunt, som han selv havde gennemført for at øge sin popularitet. Politiet har derfor svært ved at komme videre med sagen.

På hans profil på Instagram ligger der lige nu en videohilsen, hvor han forsikrer sin fans om, at han har det godt.

»Jeg har én ting at sige til jer. Alle derude kan blive kidnappet. Alle kan blive slået. Alle kan blive, jeg ved ikke hvad. Men jeg har det godt. Som I ser, så lever jeg,« lyder det fra rapperen.