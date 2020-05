Prinsesse Birgitta fra Sverige har tidligere trukket overskrifter for at gå sine egne veje, og det har hun nu gjort igen.

Hun er således taget til München i Tyskland. Det er til trods for, at de svenske myndigheder fraråder al unødvendig udrejse.

83-årige prinsesse Birgitta fortæller om hendes udlandseventyr i et interview med Expressen.

»Jeg bor sammen med min søn i München. Jeg vil prøve at komme til Spanien, men jeg ved ikke, hvordan det vil gå. Vi får se,« siger hun blandt andet.

Under normale omstændigheder bor prinsesse Birgitta under varmere himmelstrøg på Mallorca.

»Jeg ser mest frem til at vende tilbage til Mallorca, må jeg sige. Det er ikke sjovt at være hjemløs lige nu.«

Hun tilføjer, at uvisheden er den værste i disse dage. Prinsessen savner en tidshorisont på, hvornår hun kan vende hjem til den spanske ø.

Prinsessen har været isoleret med den svenske konge og dronning under corona-krisen. De var isoleret i omkring to måneder på et slot i Sverige.

Men selvom prinsesse Birgitta har boet meget af livet udenfor Sverige, så er hendes kærlighed til Sverige stadig intakt.

» Jeg har boet i Tyskland i 40 år og 17 år i Spanien, men mine rødder er i Sverige, og først og fremmest er mit hjerte i Sverige.«

Den 83-årige prinsesse har dog ved lejligheder taget kontroversielle beslutninger.

Hun droppede blandt andet en royal dåb i 2016, fordi hun eftersignende havde travlt med en golfturnering.