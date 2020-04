En svensk lokalpolitiker er kommet i strid modvind, efter han forsøgte at lade sig smitte med corona.

I Storfors Kommune i Värmland, i den sydlige del af Sverige, blev lokalpolitikeren Urban Persson tirsdag i sidste uge bortvist fra et budgetmøde.

Problemet var, at han var rejst til Stockholm med den klare intention at lade sig smitte med corona og derefter tog til møde med sin byrådskollegaer.

Det tog de andre ham så ilde op, at de smed ham ud, meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Stockholm er Sveriges epicenter for corona. Ikke mindre end 1.022 stockholmere er døde efter at være blevet smittet med covid-19. I hele Sverige er dødstallet 1.765, skriver Aftonbladet.

En byrådskollega, der på grund af diabetes, selv er i risiko for at blive alvorligt syg, hvis han bliver smittet med covid-19, bekræfter overfor Expressen, at han stillede Persson et ultimatum.

»Jeg sagde, at enten han eller jeg skulle forlade rummet,« siger Hans Jildesten (S) til avisen.

Storforsdemokraten Urban Persson mener, at reaktionen var ude af proportioner.

»Det er hysteri. Det er medierne som pisker en stemning op. Folk er bange. Der er ikke noget at være bange for. De som dør er i en dårlig tilstand, der forkorter deres liv med nogle år. Der er ingen almindelige mennesker, som dør. Det er personer som ikke er fuldstændigt raske. De fleste af os får det før eller senere,« siger Persson til Expressen.

Urban Persson indrømmer overfor avisen, at han og en ven tog til Stockholm, med det formål at blive smittet ‘før andre’.

Da det ikke lykkedes ham at blive syg, mener han, at det var en overreaktion, at bortvise ham fra budgetmødet. Derfor har han nu meldt Hans Jildesten til den svenske ombudsmand.