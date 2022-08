Lyt til artiklen

En seksuel video af et medlem af den svenske Riksdag florerer lige nu på sociale medier.

Det skriver svenske Nyheter Idag.

Videoen skulle angiveligt være optaget i Riksdagshuset og være sendt til en privatperson.

På videoen fremgår det, at et mandligt medlem af Sverigedemokraterne, som hører til på den svenske højrefløj, sidder i et rum og knapper sine bukser op.

Herefter begynder manden at tage sig i skridtet, på ydersiden af sine underbukser.

Til Expressen beskriver Sverigedemokraterne det som »meget upassende opførsel«, og at det tages »meget seriøst.«

Partiets pressechef, Oskar Cavalli-Björkman, skriver, at partiet vil tale med medlemmet og, at hændelsen skal meldes til politiet, såfremt den er blevet sendt uønsket til en person.

Manden har sendt videoen igennem Facebook Messenger og har selv optaget den - og så skulle det være foregået på et kontor i bygningen.

Manden skulle angiveligt være et højt profileret medlem af partiet, og er i flere sammenhænge en del af partiets valgkamp over for vælgerne.

Ifølge Nyheter Idags oplysninger, skulle manden flere gange tidligere have sendt uønskede video og billeder til forskellige kvinder.

Sverige står om lidt over en måned over for valg til Riksdagen.