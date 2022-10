Lyt til artiklen

Hun hiver en saks frem under sine talepapirer og klipper sin hestehale af.

Under et møde i Europa-Parlamentet tirsdag aften vakte den svenske politiker, Abir Al-Sahlani, opsigt.

Hun gik på talerstolen og talte dunder mod EUs udenrigschef, Josep Borrell.

Efter hendes mening benyttede Borrell nemlig slet ikke chancen til at vise sin støtte til de iranske kvinder i FNs generalforsamling.

Svenska politikerns Irankupp i EU-parlamentet i kväll: ”Så trött på dessa gubbars mumlande”https://t.co/REBDwF6RDY pic.twitter.com/run4yY5ui7 — Aftonbladet (@Aftonbladet) October 4, 2022

Abir Al-Sahlani, som selv har iranske rødder, talte blandt andet om det mod, iranske kvinder viser i disse dage, hvor de højst usædvanligt går på gaden og protesterer mod undertrykkelse og for større frihed.

»Et mod, som ikke blev mødt af dig, Josep Borrell, da du ikke tog chancen i FNs generalforsamling til tydeligt at tage stilling for kvinderne i Iran,« sagde Abir Al-Sahlani direkte henvendt til udenrigschefen.

»Indtil Iran er frit, vil vort raseri være større end undertrykkerne,« sagde hun blandt andet, mens hun gestikulerede kraftigt.

»Indtil kvinderne i Iran er frie, kommer vi til at stå sammen med dem.«

Da talen var slut, tog hun en saks frem under sine talepapirer og klippede sin hestehale af.

»Jeg er så fandens træt af de der gamle mænds mumlen, især når det kommer til kvinders rettigheder. Jeg gjorde det for at vise, at iranske kvinders stemme bliver hørt hele vejen hertil,« fortæller den svenske parlamentariker til Aftonbladet.

De seneste uger har der været hidtil usete voldsomme protester i gaderne i Iran.

16. september døde den 22-årige Mahsa Amini i politiets varetægt.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Hun blev anholdt af moralpolitiet, angiveligt fordi de ikke mente, at hendes hovedtørklæde sad korrekt.

Siden har iranske kvinder brændt deres hovedtørklæder og klippet håret af.

På de sociale medier bliver der delt flere videoer, hvor piger og kvinder viser deres utilfredshed.