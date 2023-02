Lyt til artiklen

I Sverige hersker der stor mystik om et pludseligt opstået dødsfald.

Det drejer sig om den tidligere regionspolitichef Mats Löfvig, der onsdag blev fundet død i sit hjem, og noget kan indikere, at politichefens arbejde har haft indflydelse på hans tidlige død.

Den svenske politimyndighed anmeldte fredag dødsfaldet til Arbejdsmiljøstyrelsen, skriver SVT.

»Jeg kan ikke udelukke, at dødsfaldet er relateret til arbejdet,« har Mattias Wahlstedt, der er kontorchef og souschef i juridisk afdeling i Politistyrelsen, udtalt.

Ifølge Arbejdstilsynet, så har arbejdsgiver pligt til at anmelde det, når der sker en alvorlig personskade eller et dødsfald på en arbejdsplads.

»Jeg ved lige så lidt som alle andre om, hvad der rent faktisk skete. Men jeg kan ikke udelukke, at dødsfaldet er relateret til arbejdet, og derfor har jeg lavet en anmeldelse, som Arbejdstilsynet har bekræftet, at de har modtaget. Jeg synes, det er godt, at det bliver forsøgt,« siger Mattias Wahlstedt til SVT.

Mats Löfvig blev onsdag fundet død i sit eget hjem.

Han var genstand for en politiefterforskning på baggrund af, at han ved flere lejligheder have været inhabil i situationer, der involverede den tidligere efterretningschef Linda Staff.

Undersøgelsen blev offentliggjort onsdag.