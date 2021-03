Ifølge politiet er mindst otte personer onsdag blevet angrebet i svenske Vetlanda. Gerningsmanden er skudt.

En mand i 20'erne er onsdag blevet skudt af svensk politi, efter at han angiveligt gik til angreb mod mindst otte personer i Vetlanda i Sydsverige.

Det skriver flere svenske medier.

- Jeg forstår det, som at alle otte er kommet til skade, men på forskellige måder. Nogle kun lettere og nogle mere alvorligt, siger politiets talsperson Angelica Israelsson Silfver til det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge Sveriges Radio skal den mistænkte gerningsmand have brugt en form for kniv. Over for SVT ønsker politiet af hensyn til efterforskningen dog ikke at præcisere, hvilket gerningsvåben der blev brugt.

- Der har været en del vidner, og vi vil ikke påvirke vidnerne, i forhold til hvad de kan have set og ikke set. Vi må vente og se, hvor meget mere vi kan sige senere, siger politiets talsperson Angelica Israelsson Silfver.

Den mistænkte gerningsmands tilstand kendes ikke umiddelbart. Ifølge Sveriges Radio er han bragt til hospitalet, efter at han blev skudt.

Politiet mistænker ikke, at episoden kan være terrorrelateret, skriver SVT.

Flere dele af det centrale Vetlanda er blevet afspærret. Blandt andet ved området omkring togstationen, skriver SVT.

/ritzau/