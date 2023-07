Lørdag aften blev der gjort et chokerende fund i en skov i Nynäshmn, der ligger syd for Stockholm.

Her blev liget af en kun 15-årig dreng fundet.

Og efter svensk politi har arbejdet på stedet det meste af natten til søndag, kan man melde nyt ud. De første tegn peger på, at den unge dreng er blevet dræbt.

»Vi har grund til at antage, at der er begået en forbrydelse, og derfor er der iværksat en forundersøgelse af drab,« siger Mats Eriksson, der er pressetalsmand for politiet i Stockholmsregionen, til Aftonbladet.

Liget bærer blandt andet præg af at være blevet flyttet, og det er en af de indikatorer, som gør, at politiet mistænker, at der ligger en forbrydelse bag.

Politiet forsøger nu at kortlægge den unges drengs sidste timer.

»Man ser på, hvad han har lavet for nylig, og så afhører vi pårørende og venner,« siger Mats Eriksson til Aftonbladet.

Ifølge avisens oplysninger har den afdøde dreng forbindelser til bandemiljøet, og han har tidligere været i de sociale myndigheders søgelys i forbindelse med en forbrydelse, han skulle have begået.

Dengang blev der ikke åbnet en politisag, da den nu afdøde var under 12 år gammel på det daværende tidspunkt.

Ingen er endnu blevet anholdt i forbindelse med sagen.