En kun 16-årig dreng er i Sverige anholdt, mistænkt for at have haft en hovedrolle i et makabert mordforsøg.

»Politiet har tidligere advaret mod, at vi ser ældre kriminelle bruge unge personer til at begå forbrydelser. Alt i efterforskningen peger på, at det lige præcis er det, der er sket,« siger lederen af politiets efterforskning i sagen, Jacob van Rooij.

Det er Aftonbladet, der opruller den spektakulære sag. Den udspillede sig i Järfälla umiddelbart nord for Stockholm i dagene 17. til 19. maj i år, men den har først nået en foreløbig kulmination i sidste uge, da den 16-årige blev anholdt efter måneder på flugt.

Forinden havde svensk politi anholdt tre andre personer med forbindelse til sagen: To 27-årige mænd og en 31-årig mand.

Men først skruer vi lige tiden tilbage til midt i maj.

Her befandt det, der beskrives som en 'ung mand' sig ved et busstoppested i Järfälla. Pludselig dukkede en person op på et elektrisk løbehjul bevæbnet med en pistol – politiet mener ifølge Aftonbladet, at det var den 16-årige dreng.

Og så blev der skudt. Flere gange. Den unge mand ved stoppestedet blev ramt både i maven og benet, men det lykkedes alligevel for ham at flygte ind i nærliggende skovområde. Med skytten lige i hælene.

Aftonbladet beskriver videre på baggrund af oplysninger, mediet er kommet i besiddelse af, hvordan den flygtende mand til sidst faldt om. Her blev han indhentet af skytten, der gjorde klar til at affyre et dræbende skud.

Men det viste sig tilsyneladende, at der ikke var flere skud i pistolen. I stedet flygtede gerningsmanden, som politiet altså mener er den 16-årige dreng. Og han tabte våbnet. Skriver det svenske medie.

Svensk politi er dog kommet i besiddelse af andre vægtige beviser. Det er sket igennem den internationale aktion 'Operation Robinson'. Her slog man i juni til mod Encrochat, som er et krypteret kommunikationsnetværk, som menes at være blevet benyttet af kriminelle over hele Europa. Knap 1.000 mennesker er i den forbindelse blevet anholdt.

Og i den forbindelse stødte man på udførlige chatudvekslinger mellem den 16-årige dreng og de tre andre nu anholdte mænd fra dagene op til skudoverfaldet. Her skulle det angiveligt tydeligt fremgå, hvordan angrebet nøje blev planlagt. Ifølge Aftonbladets oplysninger skulle bevisførelsen være 'ret god'.

Anklagemyndigheden i Sverige vil dog ikke kommentere mediets oplysninger på grund af de 'følsomme forhold'.