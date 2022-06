Lyt til artiklen

I 2021 døde den svenske kunstner Lars Vilk i en trafikulykke.

Det har den svenske anklagemyndighed nu meddelt i en pressemeddelelse.

Ulykken skete 3. oktober, og man har lige siden efterforsket episoden, der involverede en personbil og en lastbil. I personbilen sad Lars Vilk og to politibetjente, der var med for at beskytte den kontroversielle kunstner.

»Jeg har undersøgt, om der er begået en forbrydelse i forbindelse med ulykken, fordi der var politifolk og en person, de var sat til at beskytte i politibilen. Den omfattende efterforskning viser nu, at der ikke er begået nogen forbrydelse,« siger Per Nichols, der er chefanklager hos politiet.

»Det er højst sandsynligt, at et dæk er gået i stykker på personbilen, og så har føreren mistet herredømmet over køretøjet, som kom over på den anden side af vejen og stødte frontalt sammen med lastbilen,« forklarer Per Nichols

Lars Vilks publicerede i 2007 en karikaturtegning af profeten Muhammed som en hund, og det var sådan, han blev kendt i den brede befolkning i Sverige.

I Danmark kender mange nok bedst Lars Vilks fra den februardag i 2015, hvor København blev ramme om et terrorangreb mod først kulturhuset Krudttønden på Østerbro og dernæst synagogen i Krystalgade.

En ung og tidligere straffet mand med radikal islamistisk overbevisning, Omar El-Hussein, gik ind i kulturhuset og affyrede flere skud. Det menes, at Lars Vilk skulle have været hans mål.