Fredag har svensk politi rejst tiltale mod en 15-årig dreng.

Han tiltales for drabsforsøg og grov voldtægt af en 9-årig pige.

Det skriver den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Det var 7. juli i år, at en hårdt kvæstet pige blev fundet i en skov på Morö Backe i det nordlige Sverige.

»Jeg mener, at tiltalte udsatte pigen for ekstraordinære lidelser, og at han har udvist ekstraordinær hensynsløshed ved at angribe sagsøgeren med groft vold. Det var kun på grund af midlertidige omstændigheder, at forbrydelsen ikke blev fuldbyrdet, og at pigen ikke døde,« siger landsadvokat Andreas Nyberg ved Rigsadvokaten i Umeå i pressemeddelelsen.

Udover drabsforsøg er den 15-årige dreng også sigtet for 'grov voldtægt' af et barn.

»Forbrydelsen skal vurderes som alvorlig, fordi han i forbindelse med henrettelsen har brugt omfattende vold og har udvist særlig hensynsløshed og brutalitet,« uddyber Andreas Nyberg.

Pigen er stadig under behandling på hospitalet og har ikke været i stand til at blive afhørt under forundersøgelsen på grund af sine svære kvæstelser.

Vurderingen er, at det ikke vil være i pigens interesse at forsøge at gennemføre en afhøring. Det siger Irene Falk, der er konstitueret leder af forundersøgelsen, til SVT Nyheter:

»De skader, hun pådrog sig ved hændelsen, betyder også, at hendes evne til at huske og fortælle om det skete kan forventes at være lav. Vores håb er i stedet, at den øvrige efterforskning – vidneafhøringer, lægeundersøgelse og de tekniske analyser – vil kunne give os et tilstrækkeligt klart billede af, hvad der skete på stedet.«

Retssagen begynder 12. oktober i Skellefteå landsret.