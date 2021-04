Natten til tirsdag blev 18-årige Elin Klinteberg meldt savnet til svensk politi. Klokken 15 onsdag blev hun fundet død i samme by, som hun forsvandt fra.

Der er på det seneste kommet mange ny detaljer frem i sagen, som du kan opdatere dig på her.

Elin Klinteberg havde besøgt sin ven i byen Höör og var omkring klokken 02 om natten på vej hjem. Men hun kom aldrig hjem, og hendes nærmeste meldte hende savnet.

Både politi og lokale deltog i eftersøgningen, der onsdag eftermiddag resulterede i, at man fandt den 18-årige kvindes lig. Politiet mistænker, at hun er blevet dræbt, og man har allerede anholdt en mistænkt, skriver Aftonbladet.

Politiet efterforsker drabet flere steder i byen Höör i Skåne. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Den mistænkte er en mand fra Höör på omkring 25 år, som blev anholdt onsdag morgen, altså før man fandt Elin Klinteberg død.

Han har på de cirka 24 timer, der gik mellem hun blev meldt savnet og han selv blev anholdt, delt et opslag på Facebook, hvor Elin Klintebergs lillesøster beder om hjælp til at finde hende.

Det opslag er nu fyldt med kommentarer, der fordømmer mandens påståede handlinger. Men selvom han er anholdt, så er han endnu ikke sigtet for drab.

Han var også med til at lede efter hende til fods med en masse andre lokale. Hverken politiet eller mandens advokat ønsker at kommentere på anholdelsen. Dog ved man, at den cirka 25-årige er afhørt både onsdag aften og torsdag morgen.

Her ses politiet nær en campingvogn i byen Höör. Man er mulivis ved at afsøge beviser i og omkring den. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Politiet har desuden beslaglagt en autocamper af en ældre model, der stod på mandens adresse, skriver Expressen. Autocamperen er flyttet fra hans adresse for at blive undersøgt som en del af efterforskningen.

Flere svenske medier kan også fortælle, at Elin Klintebjerg og den mistænkte drabsmand havde en relation til hinanden.

De var venner på Facebook og ifølge Expressen, skulle hun have fortalt bekendte, at hun følte sig stalket af manden.

Politiet har ikke bekræftet dette.

Familie og venner tænder lys for Elin. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Efter Elin Klintebjerg har flere af hendes venner og bekendte mødtes på en åben plads i byen Höör for at mindes hende med stearinlys, blomster og breve.

B.T. følger sagen.