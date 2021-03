Et angreb i Vetlanda gik ud over mindst syv personer, oplyser politiet. Mistænkt gerningsmand er pågrebet.

Syv personer er onsdag kommet til skade i svenske Vetlanda, i et angreb som svensk politi efterforsker som mulig terror.

Det oplyser svensk politi en pressemeddelelse.

Den mistænkte gerningsmand, der er i 20-årsalderen, blev pågrebet af politiet, da det onsdag eftermiddag rykkede ud.

- Den politipatrulje, der stod for pågribelsen, har i den forbindelse affyret et tjenestevåben. Den pågrebne mand er såret, men omfanget er uklart. Han er kørt til hospitalet med ambulance, skriver politiet.

I første omgang lød det, at politiet ikke mistænkte nogen terrorhandling.

- I det efterfølgende arbejde med efterforskningen har det ændret sig. Nu beskrives det som mulig terrorhandling, lyder det fra politiet.

Flere dele af det centrale Vetlanda er efter angrebet blevet afspærret. Blandt andet ved området omkring togstationen, skriver SVT.

Vetlanda ligger i det sydlige Sverige - cirka 300 kilometer nordøst for Malmø.

Politiet oplyser ikke, hvad den mistænkte gik til angreb med.

Ifølge Sveriges Radio (SVT) skal den mistænkte gerningsmand have brugt en form for kniv. Over for SVT ønsker politiet af hensyn til efterforskningen dog ikke at præcisere, hvilket gerningsvåben der blev brugt.

- Der har været en del vidner, og vi vil ikke påvirke vidnerne, i forhold til hvad de kan have set og ikke set. Vi må vente og se, hvor meget mere vi kan sige senere, siger politiets talsperson Angelica Israelsson Silfver.

Politiet har hidtil fået oplysninger om syv tilskadekomne.

- Politiet arbejder intenst med efterforskningsarbejdet, og indtil videre har vi fået kontakt til syv personer, som på forskellige måder er blevet ramt af angrebet, skriver politiet i sin pressemeddelelse.

- Der er ingen nærmere detaljer om deres skader, men der er ikke oplysninger om, at der skal være nogen døde.

Svensk politi ventes onsdag aften at holde et pressemøde om sagen.

/ritzau/