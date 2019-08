»Vi kan ikke trylle.«

Sådan forklarer efterforskningsleder Aron Backman det faktum, at svensk politi ikke har undersøgt de op mod 10 tip omhandlende en voldsom gruppevoldtægt af en 20-årig kvinde.

Ifølge anmeldelsen skete voldtægten fredag den 26. juli på byfestivalen 'Piteå danser och ler' i det nordlige Sverige.

Her blev en 20-årig kvinde angiveligt slæbt ind i en garage af op mod 10 svensk- og engelsktalende mænd, hvorefter hun – ifølge politiet – blev voldtaget, inden hun formåede at sparke sig fri og flygte fra stedet.

Politiet har siden modtaget otte til ti tip fra borgere i området, men de har endnu ikke fået undersøgt dem nærmere, og årsagen til dette vækker stor opsigt.

Den forsinkede efterforskning skyldes nemlig mangel på tid og personale i de travle sommermåneder, hvilket har medført, at politiet har måttet prioritere andre sager. Det skriver Aftonbladet.

»Det er klart, at vi gerne vil sætte i gang med det samme, men desværre fungerer det ikke sådan om sommeren. Det er, som det er. Vi kan ikke trylle,« siger efterforskningslederen til den svenske avis.

Aftonbladet har i kølvandet på den kontroversielle udtalelse valgt at undersøge, hvad politiet så i stedet har benyttet deres ressourcer på.

Det er blevet til fire anholdelser og fængslinger af personer, som har stjålet diesel fra en arbejdsmaskine, mens politiet også har formået at anholde en enkelt for indbrud.

»Tre efterforskere arbejder med disse sager. Vi er tvunget til at prioritere. Dem, der allerede er varetægtsfængslet, kan ikke sidde der for evigt,« siger Aron Backman til avisen.

Efterforskningslederen fortæller endvidere, at manglen på personale er et problem i alle de svenske politidistrikter i sommermånederne.

Han understreger dog, at han ikke tror, at forsinkelsen vil påvirke efterforskningen negativt. Han håber på, at de kan se på de mange tip inden for en uges tid.