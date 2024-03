Andreas Mogensen tog imod Marcus Wandt sidst i januar. Nu er han tilbage fra mission efter knap tre uger.

Astronauten Marcus Wandt, der er halvt svensk og halvt norsk, er fredag eftermiddag tilbage på Jorden efter at have tilbragt 18 dage i rummet.

Dermed er den 43-årige astronauts mission på Den Internationale Rumstation (ISS) afsluttet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det var i slutningen af januar, at den danske astronaut Andreas Mogensen tog imod fire astronauter, herunder Wandt, på ISS.

Astronauten har under turen fungeret som missionsspecialist sammen italienske Walter Villadei, spansk-amerikanske Michael Lopez-Alegria og tyrkiske Alper Gezeravci.

Efter et par minutters radiotavshed meddelte besætningen, at fredagens rejse gennem atmosfæren var forløbet som planlagt. De landede i havet ud for Florida i USA.

Under sin tid på rumstationen nåede Wandt at udføre 30 eksperimenter, herunder to svenske, der blandt andet involverede stamceller.

Han nåede også at have tid til at snakke med svenske skolebørn og optage en video om madlavning i rummet.

- Jeg er utrolig glad og stolt over, at vi er nået så langt, det er fantastisk, siger Anna Rathsman, generaldirektør i Den Svenske Rumfartsorganisation.

Efter at have forladt rumstationen brugte kapslen, som de fire besætningsmedlemmer blev fragtet i, 40 timer på at justere sin kurs for at komme ind i Jordens atmosfære.

Den sidste time inden landing kunne følges på en live-udsendelse, hvor Anna Rathsman nervøst så med.

- Jeg er selv ingeniør og har arbejdet med rummet i mange år, så man ved alt, hvad der kan gå galt.

- Sandsynligheden er ikke stor, og du tester alt. Samtidig er der liv på spil, så det bliver ekstra dramatisk, siger hun.

/ritzau/