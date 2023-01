Lyt til artiklen

Et barn er blevet fundet død i den svenske by Luleå.

Det oplyser svensk politi – og tilføjer, at man har anholdt en person mistænkt for mord.

I den kortfattede udmelding fremgår det, at drabsofferet skulle være »en person under 15 år«. Ifølge Aftonbladets oplysninger skulle det dreje sig om en dreng under 10 år.

Det var ved kl. 18-tiden søndag aften, at drengen blev fundet i en ejendom i den svenske by, der ligger i den allernordligste del af landet.

Der er endnu ingen oplysninger omkring de nærmere omstændigheder i sagen.

»Politiet har i løbet af aftenen banket på døre, foretaget afhøringer og undersøgt gerningsstedet,« som det kun lød i udmeldingen kort før midnat søndag fulgt op af et:



»Der kommer ikke flere oplysninger i løbet af natten.«

Ifølge Expressen skulle politiet desuden have fløjet med droner over det hus, hvor drengen blev fundet død.

Til samme medie fortæller anklagemyndigheden:

»Den anholdte person befinder sig på hospitalet,« lyder det.

Aftonbladet skulle vide, at den mulige gerningsmand er en mand.