H&M afsløret i at forskelsbehandle deres kunder.

I programmet ‘200 sekunder’, der er lavet af det svenske Aftonbladet, blev to svenske kvinder sendt i byen for at bytte tøj, der var købt i H&M.

Begge kvinder opsøgte forskellige H&M butikker i Sverige med det formål at bytte tøj, der var købt i butikken. Begge kvinder havde tøj med, hvor prismærkerne stadig sad i, men ingen af dem, havde kvitteringer med på det indkøbte.

Ifølge H&M’s kundeservice tilbyder butikken, at man kan bytte tøj uden kvittering, hvis prismærket sidder i, men tilbuddet gælder angiveligt ikke alle kunder. Det afslører en skjult video, som Aftonbladet har optaget.

Mediet udstyrede nemlig de to kvinder med skjult kamera, inden de sendte dem i byen for at bytte tøjet.

Mediet udstyrede nemlig de to kvinder med skjult kamera, inden de sendte dem i byen for at bytte tøjet.

Optagelserne afslører, at det ikke gik lige let for dem begge. Den ene kvinde, der har lys hud og lyst hår, kunne uden problemer bytte tøjet i alle forretninger. Mens den anden kvinde, der har mørk hud og mørkt hår, blev afvist i hver tredje butik.

Adskillige både nuværende og tidligere ansatte, som Aftonbladet har talt med, bekræfter over for mediet, at det ikke er et tilfælde:

»Kunder med indvandrerbaggrund behandles meget dårligere,« siger en flerårig medarbejder Aftonbladet.

Jeg mærker tydeligt at, der findes en racisme kultur i butikkerne Ansat i H&M

Mens en anden af de medarbejdere, som avisen har talt med, siger:

»Jeg mærker tydeligt, at der findes en racisme-kultur i butikkerne.«

TIP OS! Har du oplevet ligende i en dansk butik, hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Svenske H&M har efterfølgende afvist at se og kommenterer de skjulte optagelser, men skriver til Aftonbladet, at butikkerne tager afstand fra ‘alle former for racisme’.

H&M har sendt følgende svar til avisen:

»Vi tager stærkt afstand fra alle former for racisme og diskriminering. Det er en selvfølge, at alle mennesker skal behandles lige og med respekt hos os, både som kunder og medarbejdere, og derfor tager vi denne type af beskyldninger meget alvorligt. Vi arbejder konstant på at forbedre os, og for at mangfoldighed er en naturlig del af vores organisation, så vi sammen skaber en kultur, der afspejler vores omgivelser og velkommer og fremmer mangfoldighed og inklusion.«