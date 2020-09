Natten til fredag stod en McDonalds i Stockholm i flammer, nu er der nærmest ikke mere tilbage af den. Politiet mistænker, at branden skulle være påsat.

Og oplysninger tyder på, at det kan være relateret til en svensk bande.

Klokken to natten til fredag så en forbipasserende flammer stå op af McDonalds-bygningen og fik hurtigt tilkaldt hjælp. På trods af over 30 brandmænd og andet redningsmandskab, så stod bygningen ikke til at redde, skriver Expressen.

Heldigvis lukkede restauranten ved midnat og var derfor med al sandsynlighed tom, da branden brød ud.

Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT

Var den påsat?

Ifølge det svenske medie Expressens oplysninger, kan branden have relation til et opgør i den svenske bande Östberganätverket.

For få måneder side - den 20. juni - døde en 30-årig mand efter en skudepisode i Stockholm.

Han havde klare relationer til banden, var flere gange blevet sigtet for vold og narkohandel, og så havde han en form for chefstilling på den McDonalds, der nu er jævnet med jorden.

Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT

De pårørende til manden mener dog ikke, at branden har noget med ham at gøre.

»Jeg har ingen oplysninger om, at det har en relation, men det er heller ikke mig, der laver undersøgelserne. Hvis der kommer information, der peger i den retning, så vil vi selvfølgelig se på det,« siger distriktsadvokat Daniel Jonsson, der leder efterforskningen af mordet på den 30-årige mand.