Den omtalte fryseboks-sag er tirsdag blevet indledt ved byretten i den svenske by Karlstad, hvor en mand i 50'erne sidder tiltalt.

Tiltalt for at have skjult de jordiske rester af sin hustru i en fryser. I årevis.

Ifølge Dagbladet, der dækker sagen, har manden i nogle af sine første forklaringer erkendt, at han fandt sin hustru død i 2018. Angiveligt efter et kræftforløb.

Men nu, hvor retssagen er i gang, har tonen fået en anden lyd.

Svensk politi har delt et billede af fryseren, hvor kvinden blev fundet. Foto: Svensk politi. Vis mere Svensk politi har delt et billede af fryseren, hvor kvinden blev fundet. Foto: Svensk politi.

»Han benægter alt,« har mandens forsvarer, Stefan Liliebäck, gjort klart i retten tirsdag morgen, skriver Nye Warmlands-Tidingen.

Manden, der er norsk statsborger, har også tidligere været sigtet for drab, men det er ikke en del af anklageskriftet. Der har ikke været tilstrækkeligt beviser for dette, skriver VG.

Det tæller i stedet usømmelig omgang med lig, groft bedrageri og dokumentfalsk.

Ifølge anklagemyndigheden har han i årevis hævet sin hustrus sociale ydelser, der løber op i 1,3 millioner norske kroner.

Det skulle han have gjort ved at forfalske sin partners underskrifter, hvilket omfatter anklagepunktet om dokumentfalsk.

Ifølge Dagbladet har mandens bror afgivet forklaring til politiet, og her har han angiveligt gjort det klart, at hans bror er 'meget special'.

»Han er syg og har brug for hjælp,« har han ifølge mediet sagt til politiet.

Som B.T. tidligere har skrevet, er det ikke første gang, at manden er i politiets søgelys.

Han er således kendt af både norsk og svensk politi.

I Norge har han domme for blufærdighedskrænkelser mod en teenager og en ældre kvinde, ligesom han også har en dom for voldtægt. I Sverige er han dømt for flere tilfælde af spritkørsel.

Ifølge VG har tiltalte tidligere forklaret, at han ville have begravet sin partner. Men ifølge hans eget udsagn havde han problemer med sin psyke og alkohol, hvorfor han aldrig fik det gjort.

Men den forklaring er trukket tilbage, eftersom han nægter anklagerne mod sig.

Manden blev anholdt 16. marts i år.

Der er afsat to dage til retssagen.