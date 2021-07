600.000 filer om børneporno og foruroligende beskeder har fældet en 29-årig svensk mand, der er blevet idømt otte års fængsel Värmland i det vestlige Sverige.

Det skriver Expressen.

Sagen begyndte for halvandet år siden, i oktober 2019, da en pige blev kontaktet af den 29-årig mand på det sociale medie Snapchat. Målet for den 29-årig var at få pigen til at sende nøgenbilleder.

I stedet førte forsøget til, at manden blev anholdt af politiet – og så begyndte sandhederne at dukke op.

Under en ransagning fandt politiet tre mobiltelefoner og en computer – og bedømt ud for enhederne, mistænkte politiet, at manden havde flere sager på sig.

600.000 filer med billeder og videoer af piger i alderen 11 til 15 år endte man med at finde frem til. Ofte afklædt og i seksuelle sammenhæng.

Derudover fandt man 13.000 beskeder, der fastslog, at manden havde begået kriminalitet mod 37 piger gennem det sociale medie. Efterfølgende har han også afpresset flere af pigerne til at sende flere billeder.

Ifølge Expressen fandt man endvidere noter, hvori manden havde skrevet flere foruroligende beskeder:

»Jeg ser ikke voldtægt, pædofili eller børnepornografi som noget forkert eller ulovligt. Jeg ser det som normalt og lovligt, eftersom hvordan alle piger opfører sig i nutidens samfund,« skrev han blandt andet.

Manden blev varetægtsfængslet, og i foråret blev den endelige anklage fremlagt. Politiets efterforskning havde fundet frem til 200 forbrydelser, som han nu stod sigtet for.

Hvad der fik sat politiet i forbindelse med de andre forbrydelser, melder historien ikke noget om.

Selv benægtede han alle anklager og påstod, at en ven havde brugt enhederne og kontaktet pigerne.

Hans forsvar holdt dog ikke, og han blev kendt skyldig for 149 af punkterne – herunder voldtægt og forsøg på voldtægt, hvilket har givet en fængselsdom på otte år, oplyser Expressen afsluttende.