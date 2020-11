En kvinde på toget reagerede hurtigt og tog et billede.

Derfor er en 72-årige svensk mand nu blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. Igen.

Han er ved retten blevet dømt til at betale 120 dagsbøder af 220 svenske kroner. Det giver et samlet beløb på lige over 19.000 danske kroner. Ifølge Helsingborgs Dagblad var kvindens foto et tydeligt bevis på, hvad der var foregået på togturen mellem Helsingborg og Malmö i sommer: Den ældre mand sad og onanerede på sit sæde i toget.

Hun alarmerede straks togkonduktøren, der reagerede hurtigt. Dørene ind til vognen blev låst, og da toget nåede næste station, stod politiet klar.

Men allerede en måned senere, i juli, blev den 72-årige mand igen afsløret i en lignende forseelse. Her onanerede han foran to kvinder – og fulgte endda efter dem, da de forsøgte at undslippe synet og skifte togvogn.

Helsingborgs Dagblad skriver, at manden har forklaret, at han ikke husker det første tilfælde, men at han i det andet tilfælde fulgte efter kvinderne, fordi han gerne ville høre, hvad de talte om.

Foruden dagsbøderne skal den 72-årige mand også betale en erstatning til den første kvinde på 1.000 svenske kroner (730 danske kroner) og 5.000 kroner (3.600 danske kroner) til hver af de to kvinder i den anden sag.

Manden er ifølge mediet tre gange tidligere – i 2014, i 2016 og i 2018 – ligeledes blevet dømt for at have onaneret foran piger og kvinder.