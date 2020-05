En tre-årig pige blev i januar fundet død i en lejlighed i den svenske by Norrköping.



Nu er hendes mor blevet tiltalt for drabet.



Tre-årige Esmeralda, som i den svenske presse er blevet kendt under kælenavnet 'lille hjerte', havde ifølge Expressen været død i tre dage, da politiet fandt hendes lig i forældrenes lejlighed.

Begge forældre blev efter fundet anholdt - mistænkt for at have forårsaget deres datters død, men de blev aldrig tiltalt.

Kort tid efter anholdelsen, døde faderen nemlig, mens han var i politiets varetægt, og knap en måned senere løsladte det svenske politi moderen.

Hendes liv i frihed varede dog ikke længe, fordi bare få dage senere, blev hun igen anholdt, efter appelretten omstødte rettens afgørelse.

Fredag den 15. maj kom det så frem, at moderen er blevet tiltalt for mord og for grov mishandling.

Ifølge Expressen er hun mistænke for 'i samarbejde med en anden' at have bedøvet datteren med narkotiske præparater og udsat hende for stump vold.

'Den vold, der er begået i forbindelse med indtagelsen af de narkotikaklassificerede stoffer, har ført til hendes død,' står der i anklageskriftet.

Ifølge anklageren er mishandlingen af den tre-årige pige kendetegnet ved 'særlig hensynsløshed og grusomhed, idet handlingen var rettet mod et forsvarsløst barn.'

Både moderen og den afdøde far havde dokumenterede misbrugsproblemer, og derfor blev tre-årige Esmeralda placeret i en plejefamilie lige efter, hun blev født.

Kort inden hendes død, lykkedes det dog forældrene at få deres datter tilbage. En afgørelse som fik stor kritik fra blandt andet den tre-årige piges plejemor.