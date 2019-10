Steve Johnson, 71 år gammel og amerikansk general.

Det var sådan, at en mystisk mand beskrev sig selv over for Jennys 73-årige mor.

Moderen fik i følgeskab med beskrivelserne tilsendt billeder af manden iført uniform og med et blændende hvidt smil.

Den to år lange online-korrespondance mellem de to var så god, at den 73-årige svenske kvinde i slutningen af september valgte at rejse til Qatar for at underskrive et dokument, der angiveligt skulle fritage den amerikanske general fra sin udstationering i Pakistan.

Siden den dag hørte ingen familiemedlemmer fra kvinden, der kommer fra Tumba i Stockholm.

Det skriver Aftonbladet.

Derfor begyndte Jenny at se nærmere på den mystiske mand, som havde formået at lokke hendes gamle mor til at rejse flere tusinde kilometer.

»Hun var næsten manisk. Hun har klaustrofobi og har ikke tidligere villet flyve, men nu vil hun rejse for enhver pris. Jeg kunne ikke stoppe hende,« siger datteren og fortæller, at moderen rejste den 27. september.

Det var også denne dag, at de hørte fra hende for sidste gang.

En gennemgang af den amerikanske generals beskeder har efterfølgende afsløret, at billederne af ham var photoshoppet og rent faktisk var af Mark A. Welsh, en 66-årig pensioneret general, som for år tilbage blev udnævnt til stabschef i det amerikanske luftvåben af Barack Obama.

I begyndelsen af oktober kontaktede familien derfor Udenrigsministeriet, som kunne fortælle, at den 73-årige aldrig var gået gennem paskontrollen i Qatar.

Siden blev politiet inddraget i sagen, og den 9.oktober blev kvinden så fundet - i en fængselcelle i Japan.

På trods af at den 73-årige har været tilbageholdt i to uger, har familien ikke fået nogen detaljer om anholdelsen, og da kvinden er placeret i isolation, har de ikke haft mulighed for at have nogen form for kontakt med hende.

De eneste, der har fået lov til at besøge kvinden, er angiveligt en japansk advokat, der ikke kan tale engelsk, samt svensk personale fra ambassaden i Tokyo.

Der skulle være omstændigheder, der tyder på, at den 73-årige var i Cambodja inden anholdelsen, og ifølge Udenrigsministeriet er hun blevet anholdt under mistanke for narkosmugling.

Julia Eriksson Pogorzelska, sekretær for Udenrigsministeriet, siger til Aftonbladet, at ambassaden yder konsulær bistand i sagen, og at de har besøgt den tilbageholdte kvinde.

Den 73-åriges familie siger til det svenske medie, at de er overbevist om, at den 73-årige er blevet narret.

Familien har også mistanke om, at kvinden har været udsat for kriminalitet, inden hun blev anholdt.

Det skyldes, at de har fundet mistænkelige overførsler på den 73-årige bankkonto, mens de angiveligt også har fundet billeder på kvindens iCloud-konto, hvor hun ligger på gulvet og ser bevidstløs ud.

Ifølge Aftonbladet har politiet lukket sagen ned, efter at den 73-årige er blevet fundet i Japan.

»Det er et tilfælde, hvor en ældre person sandsynligvis er blevet narret til at begå en åbenlys kriminel handling. Når vi har fundet ud af, hvad der ligger bag denne sag, kan det være, vi tager den op igen, men indtil videre er det en sag for Udenrigsministeriet,« siger politikommissær Joakin Odell til det svenske medie.

Den melding er datteren Jenny dog langt fra tilfreds med.

Hun har siden moderens forsvinding mistet sit job, og familien er konstant bekymret for, hvordan den 73-årige skal overleve i fængslet uden sin medicin.

»Jeg bruger næsten al min tid på det her og prøver at vende hver en sten, men det føles ikke som om, vi kommer nogen vegne. Vi har ikke engang fået lov til at tale med hende endnu, og usikkerheden er den værste. Vi aner ikke, hvad hun har været i gennem,« afslutter datteren.