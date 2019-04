En svensk kvinde i 40'erne er fundet død i turistbyen Puerto Rico på den sydlige del af Gran Canaria.

Den svenske kvinde blev torsdag fundet død i en lejlighed efter, at hendes svenske mand havde alarmeret politiet.

Svenske medier citerer den spanske netavis La Provincia.

Kvindens 45-årig ægtemand blev senere anholdt og sigtet for drabet.

Baggrunden for anholdelsen er ægtemandens forklaring og fund, som blev gjort i lejligheden.

Kvinden skulle have synlige skader på kroppen, og politiet fik straks mistanke til manden, skriver den spanske avis.

Det svenske udenrigsministerium bekræfter over for svenske medier, at en svensk kvinde er fundet død.

»Vi kan bekræfte, at en svensk kvinde i 40'erne, som har tilknytning til Midt-Sverige, er blevet fundet død på Gran Canaria,« siger en pressetalsmand til Expressen.