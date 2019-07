En svensk kvinde er torsdag blevet anholdt under mistanke om terror i Gatwick-lufthavnen i London.

Ifølge det britiske medie The Independent drejer det sig om en 40-årig kvinde, som mistænkes for at være islamistisk ekstremist.

Kvinden fløj fra Italien.

Hun er nu tilbageholdt under terrorparagraffen.

Mediet har fået anholdelsen bekræftet af en talsmand fra 'Counter Terrorism Policing South East'.

»Hun er arresteret under paragraf 41 af terrorparagraffen og mistænkes for at bestille, forberede eller opfordre til terrorisme,« lyder det i en udtalelse.

Den pågældende paragraf benyttes både i forbindelse med terrorangreb samt i forbindelse med personer, der rejser til udlandet for at blive en del af Islamisk Stat eller andre terrorgrupper.

Kvinden landede i Gatwick Lufthavn torsdag eftermiddag.