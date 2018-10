Stockholm. Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har fået til opgave at sondere mulighederne for at danne regering i Sverige.

Det er Andreas Norlén, formand for Riksdagen, som har bedt Kristersson om at forsøge at danne regering.

Norlén siger, at de politiske partier nu må begynde at tale sammen og være parat til at flytte holdninger. Ellers får Sverige ikke en regering.

Kristerssson sagde tirsdag, at han ønsker at danne en regering af de fire partier i den borgerlige alliance, der tilsammen har 143 mandater.

Den rødgrønne fløj har 144 mandater, og desuden har det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna 62 mandater.

Der skal 175 mandater til et flertal.

/ritzau/TT