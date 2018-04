Kong Carl Gustav skriver i en pressemeddelelse, at han vil ændre vedtægterne for Det Svenske Akademi.

Stockholm. Den svenske kong Carl Gustav ændrer vedtægterne for Det Svenske Akademi, så medlemmer af akademiet kan træde ud af egen fri vilje.

Det skriver kongen i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet TT.

- Jeg har til hensigt at supplere Det Svenske Akademis vedtægter på en sådan måde, så det er muligt at forlade akademiet på egen anmodning, lyder det blandt andet i meddelelsen.

Her skriver kongen også, at medlemmer, som ikke har været aktive i akademiet i to år, vil blive anset som udtrådte af akademiet.

- Den, som i længere tid end to år ikke har deltaget i arbejdet, skal endvidere anses for at have forladt akademiet, selv om medlemmet ikke officielt har anmodet om udtrædelse, lyder det.

Den svenske konges meddelelse er en reaktion på en igangværende krise i Det Svenske Akademi, hvor anklager om sexkrænkelser har fået flere medlemmer til at melde sig ud.

Udmeldelser i akademiet er ikke set før, fordi medlemmerne indtil nu er blevet udpeget for livstid, og vedtægterne ikke nævner mulighed for, at man frivilligt kan melde sig ud.

Men sådanne vedtægter går ifølge kongen imod folkeretten.

- Der er et udgangspunkt i folkeretten om, at dem, som ikke ønsker at være medlem af en sammenslutning, skal kunne udtræde. Dette udgangspunkt bør også gælde Det Svenske Akademi, lyder det i meddelelsen.

Det Svenske Akademi udpeger blandt andet vinderen af Nobels litteraturpris.

