Tjekkiskfødte Georg Riedel komponerede blandt andet musik til Emil fra Lønneberg-filmene.

Den tjekkiskfødte svenske jazzbassist og komponist Georg Riedel er død i en alder af 90 år.

Det oplyser hans familie til det svenske nyhedsbureau TT.

- Familien meddeler, at komponisten og jazzmusikeren Georg Riedel efter et sygdomsforløb søndag sov ind omgivet af sin familie, lyder det.

Riedel har blandt andet komponeret "Du käre lille Snickerbo" (1972) og "Idas sommarvisa" (1973) fra Emil fra Lønneberg-filmene.

Det var efter jazzpianisten Jan Johanssons død i 1968, at Riedel overtog musikken til de populære tv-serier og spillefilm fra Astrid Lindgrens romaner.

Han har også arbejdet i revy, film og tv og har komponeret for både ballet og opera.

Desuden har Riedel arbejdet med danske film som "To" (1964) og "Ved Vejen" (1998).

Ifølge Dansk film database blev Riedel tilmed gift på Københavns Rådhus med lærerinde Maud Ingeborg Allernäs 25. februar 1961.

Riedel har været bosat i Sverige fra slutningen af 1930'erne og voksede op i Stockholm.

Han var aktiv helt til det sidste og komponerede sidste år musikken til den svenske animationsfilm "Bamse och världens minsta äventyr".

Desuden indspillede Riedel i 2018 et jazzalbum med fem unge musikere.

På daværende tidspunkt fortalte han TT, at han alderen til trods ikke kæmpede med at finde inspiration.

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg indtil videre ikke har bemærket, at det er ved at være slut. Snarere kommer jeg på mere og mere, sagde han dengang til TT.

Riedel blev i 2020 indlemmet i de svenske musikeres hall of fame og blev sidste år tildelt børnekulturprisen Alfons-Bokalen.

I løbet af karrieren lod han sig inspirere af alt fra svensk folkemusik til den amerikanske jazzmusiker og komponist Duke Ellington.

/ritzau/