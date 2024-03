12 personer er ifølge hospital kommet lettere til skade i forbindelse med brand i vandland i Göteborg.

Der er mandag formiddag udbrudt en kraftig brand i den svenske forlystelsespark Lisebergs nye vandland i Göteborg.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og SVT.

Ifølge svensk beredskab er der gået ild i en vandrutsjebane.

- Det er en større brand. Dele af en rutsjebane fløj hen over området. Nu kan man næsten ikke se bygningen bag al røgen, siger Björn van der Kaay, alarmoperatør ved Göteborgs redningstjeneste, til Aftonbladet.

Siden branden opstod, er 12 tilskadekomne frivilligt taget til universitetshospitalet Sahlgrenska for at modtage behandling.

Det fortæller Lisa Räng, kommunikationsmedarbejder på hospitalet, til SVT.

De 12 personer har alle fået lettere skader, lyder det. Hospitalet oplyser ikke, hvorvidt det drejer sig om redningspersonale.

Klokken 13.30 skrev svensk redningstjeneste ifølge mediet i en pressemeddelelse, at man fortsat er på plads med en omfattende "ressourcepakke".

Arbejdet går på at begrænse ilden, så den ikke får fat i bygninger i nærheden.

Ifølge SVT kan røgsøjler ses over hele byen.

Det var i første omgang usikkert, hvorvidt nogen opholdte sig i bygningen, da den brød i brand.

Men røgdykkere har været inde i bygningen for at sikre, at alle personer er kommet ud, lyder det.

Mårten Westlund, kommunikationschef hos Liseberg, siger til Aftonbladet, at der er gået ild i den sydlige del af forlystelsesparken, hvor der er fire store vandrutsjebaner.

Kort efter klokken 11 udsendte det lokale beredskab en meddelelse, hvori alle i området opfordres til at gå indendørs og lukke døre og vinduer.

Selve anmeldelsen om branden skete lidt efter klokken 10.

Også politiet er til stede i området for at omdirigere trafikken og assistere beredskabet, så det kan arbejde uforstyrret, fortæller talsmand i politiet August Brandt til SVT.

August Brandt tilføjer, at det stadig er for tidligt at sige noget om omfanget af skader, og hvorvidt der ligger noget kriminelt bag.

Vandlandet Oceana, som vandrutsjebanen er en del af, er ved at blive bygget og skal efter planen åbne til sommer.

/ritzau/