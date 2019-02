Vänsterpartiet har som det sidste parti droppet at gå til valg på, at Sverige skal forlade EU.

Det er ikke mange måneder siden, at svenske EU-modstandere havde to partier at stemme på ved det kommende valg til EU-Parlamentet.

Men mulighederne er søndag forduftet, efter Vänsterpartiet har besluttet at fjerne sit krav om en svensk udtræden af EU fra partiets valgprogram.

Det har partiet besluttet på en partikonference.

Tidligere har også det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna fra den modsatte politiske fløj også krævet, at Sverige skulle forlade EU.

Men i opløbet til den kommende valgkamp forud for valget til EU-Parlamentet er den kurs blevet droppet til fordel for at forsøge at ændre EU indefra.

Søndag har Vänsterpartiet fulgt trop. Det er ikke sket uden sværdslag.

Formand Jonas Sjöstedt har været fortaler for, at ønsket om at forlade EU forsvandt fra partiets valgprogram.

Modsat har enkelte af kandidaterne, der skal forsøge at opnå valg til EU-Parlamentet, ønsket, at partiet forsat ville melde Sverige ud af EU.

Partiets Göteborg-kreds havde på partikonferencen rejst et forslag om at få ønsket om en udmelding ind i valgprogrammet.

Forslaget fik støtte fra Ana Süssner Rubin fra Skåne, der er en af partiets kandidater til EU-Parlamentsvalget.

- Mennesker dør på havet, fordi EU fører en inhuman flygtningepolitik, lønnen bliver dumpet, arbejdere vendes imod hinanden og racismen øges, siger hun.

- Der er så meget i vejen med EU og at sige, at vi skal gøre EU til et solidarisk projekt kan virke meget langt væk for mig.

Modsat mener Jonas Sjöstedt, at partiets krav om et farvel til EU har kostet stemmer:

- Der findes en misforståelse om, at Vänsterpartiet ikke skubber på i forhold til klimaspørgsmålet og lønmodtageres rettigheder, fordi vi hellere vil have, at Sverige slet ikke er med i EU, siger han.

- Og det gør, at færre stemmer på os.

