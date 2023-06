Tirsdag morgen vågnede verden op til det, der kan vise sig at være en gigantisk katastrofe.

Den store Nova Kakhovka-dæmning i det sydlige Ukraine er blevet sprængt. Millioner af liter vand fosser ud. Alligevel er situationen meget værre, end en ekspert på området havde frygtet.

Tilbage i oktober 2022 afleverede den svenske civilingeniør Henrik Ölander-Hjalmarsson en model til UNICEF.

Han var blevet bedt om at komme med sit bud på, hvordan et brud på den store Nova Kakhovka-dæmning ved Dnpre-floden i det sydlige Ukraine ville tage sig ud.

Det var slemt.

Ifølge Henrik Ölander-Hjalmarssons model ville en bølge på fire-fem meter bevæge sig ned med storbyen Kherson længere mod vest. Store områder vest for dæmningen ville blive oversvømmet.

Mange mindre byer ville stå under vand. Lavtliggende dele af Kherson by ville blive ramt.

Et katastrofalt scenarium for tusindvis af lokale ukrainere.

Men morgenens eksplosion på den store dæmning er værre, end Henrik Ölander-Hjalmarsson fra det svenske selskab Dämningsværket havde forestillet sig.

»Jeg er lige vågnet, så jeg prøver at gennemgå de tilgængelige data, men det ser meget værre ud end det scenarium, jeg lavede en model på, fordi vandstanden i reservoiret er højere, end jeg forventede,« forklarer han til B.T.

Da han lavede 'worst case'-scenariet over et brud på dæmningen, der holder millioner liter vand tilbage, var vandstanden i reservoiret nemlig lavere, end det er tilfældet nu.

Reservoiret anslås at indeholde omkring 18 kubikkilometer vand – nogenlunde det samme som The Great Salt Lake i Utah i USA.

Satellitbillede af dæmningen efter bruddet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Satellitbillede af dæmningen efter bruddet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig sørger reservoiret for kølevand til Europas største atomkraftværk Zaporizjzja, ligesom det er en del af vandforsyningen til den besatte Krim-halvø.

Ifølge den model, Henrik Ölander-Hjalmarsson lavede, vil katastrofen udspille sig langsomt.

Og selvom den model er mindre end det nuværende brud, så kan vi blive klogere af Henrik Ölander-Hjalmarssons arbejde.

Først omkring 19 timer efter et brud, vil flodbølgen nå Kherson. Imens spreder det sig ud over de nærliggende, lavtliggende områder. Specielt venstre side (sydlige på et kort) vil blive hårdt ramt.

Omkring fire-fem dage senere vil der også kunne opstå ødelæggelser oppe af floden, da forhøjet vandstand kan gå den vej.

Allerede er tusindvis af beboere i området blevet bedt af de lokale myndigheder om at evakuere.

Tag kun det mest nødvendige med jer, lød opfordringen.

Samtidig er videoer af vand i flere mindre byer begyndt at blive delt på sociale medier.

»Det er en enorm katastrofe,« siger Henrik Ölander-Hjalmarsson.

Endnu står det ikke klart, hvem der står bag sprængningerne på Nova Kakhovka-dæmning.