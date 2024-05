Sammen med Rusland og Kina udgør Iran de største sikkerhedstrusler mod Sverige, vurderer Säpo.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo mener, at Iran bruger kriminelle netværk i Sverige til at udføre voldshandlinger mod andre lande samt grupper og personer i Sverige.

Det opfattes som en trussel.

Det oplyser Säpo på sin hjemmeside torsdag.

- Iran har i flere år drevet sikkerhedstruende aktiviteter i og mod Sverige. Deres sikkerhedstruende aktiviteter har historisk frem for alt været rettet mod oppositionsgrupper og enkeltpersoner i den iranske diaspora.

- Sikkerhedspolitiet vurderer, at Iran sammen med Rusland og Kina udgør de største sikkerhedstrusler mod Sverige, lyder det fra Säpo.

Efterretningstjenesten understreger også, at Sverige ikke må være en "platform for Irans eller andre landes sikkerhedstruende aktiviteter".

Ifølge Säpo har det iranske styre og dets sikkerhedstjenester endvidere rettet sine "sikkerhedstruende aktiviteter" mod repræsentanter for andre lande, der ses som værende styrets fjender. Det gælder blandt andet Israel og "jødiske interesser".

Det kan handle om at skade israelske og jødiske interesser, mål og virksomheder i Sverige.

- Iran har tidligere brugt vold i andre lande i Europa med det formål at tie kritiske stemmer og oplevede trusler mod dets eget styre.

- For at udføre disse sikkerhedstruende aktiviteter har det iranske styre ved lejlighed gjort brug af kriminelle netværk. Sikkerhedspolitiet kan konstatere, at det også sker i Sverige, oplyser Säpo.

Efterretningstjenesten har desuden i de senere år behandlet flere konkrete sager, hvor attentatplaner knyttet til iranske sikkerhedstjenester er blevet afværget.

- Sikkerhedspolitiet har truffet foranstaltninger og vil sammen med politiet fortsat træffe foranstaltninger for at forhindre, afværge og mindske Irans muligheder for at udføre sikkerhedstruende aktiviteter.

Säpo (Säkerhetspolisen) kan sammenlignes med Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark.

/ritzau/