Søndag har en svensk dreng mistet livet i en ulykke i Oxelösund.

Det oplyser det svenske politi i en pressemeddelelse.

Drengen, der ifølge politiet var under ti år gammel, blev ramt af en stor sten, der af ukendte årsager kom i bevægelse.

Efter ulykken blev han kørt i ambulance til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

Til det svenske medie Expressen oplyser politiet, at ulykken er sket i forbindelse med leg.

»Det har været en slags leg, men det er uklart, hvem der har deltaget og været der,« siger Johnny Gustavsson, talsmand for politiet til mediet.

Politiet skriver, at drengen ikke er fra Oxelösund, samt at de pårørende vil blive underrettet.

I forbindelse med ulykken er der blevet indledt en forundersøgelse om forvoldelse af en andens død.

Der foretages i den forbindelse afhøringer med vidner og andre personer for at få et billede af, hvad der er sket.

I øjeblikket er der ingen mistænkte i sagen, skriver de ydermere.

Beredskabet har været til stede på ulykkesstedet for at sikre, at der ikke er andre ustabile genstande, der kan være til fare for personer, der opholder sig – eller klatrer rundt – i området.