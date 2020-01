I august blev han anholdt og sigtet for drabet på sin 40-årige norske sambo.

Nu er en svensk direktør i 50'erne blevet tiltalt for drabet, som fandt sted i en lejlighed i Stockholm.

Det skriver norske VG.

»Den tiltalte mand nægter at have begået forbrydelsen, men han siger, at han ikke kan huske hændelsen,« siger anklager Christina Voigt til mediet. Hun fortsætter:

»Vi har derfor skulle lægge et puslespil frem for alt ud fra tekniske beviser for at udrede, hvad der er sket.«

Den tiltalte, som altså nægter sig skyldig i drab, er administrerende direktør i et selskab, som årligt omsætter for flere hundrede millioner svenske kroner.

I 2018 kunne manden udbetale en løn på 2,5 millioner svenske kroner til sig selv. Det svarer til omtrent 1,75 millioner danske kroner.

I forbindelse med sagen har svensk politi desuden indledt en efterforskning af sig selv.

Dette skyldes, at der gik over to timer fra politiet modtog en anmeldelse om, at naboer havde hørt skrig fra lejligheden i Stockholm, til betjente rykkede ud.

I mellemtiden var en kniv desuden blevet kastet ud fra lejligheden og landet i baggården.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt politiet begik en fejl, oplyser Henrik Rasmussen, der står i spidsen for efterforskningen.

Han fortæller, at enheden, der undersøger sagen, fortsat afventer informationer fra de involverede betjente.