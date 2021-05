Mette Frederiksen mærker i Portugal "stor bevidsthed" om det danske krav, at EU ikke skal røre dansk model.

Sverige og Danmark står sammen under et socialt EU-topmøde fredag i forsvaret af de arbejdsmarkedsmodeller, som er unikke for de to nordiske EU-lande. Presset fra de andre EU-lande er betydeligt.

Det er kampen mellem på den ene side kollektive aftaler, som er velfungerende i Danmark, Sverige og et par andre EU-lande, og på den anden side en lovbestemt mindsteløn.

- Vi er drevet af den samme ambition: Alle skal kunne leve af deres løn og leve godt af den. Men hvordan når man dertil? Fra svensk side og fra danske side tror vi, at det bedst gøres efter hvert lands kultur og tradition. For os er det kollektive aftaler, der er afgørende, siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven, til nyhedsbureauet TT på vej ind til mødet.

Med andre ord: Hold fingrene fra vores model. Arbejdsmarkedspolitik skal ikke være et anliggende for EU.

Der har de seneste uger været et tovtrækkeri mellem EU-diplomaterne om, hvad der skal stå om social- og arbejdsmarkedspolitikken i en erklæring fra topmødet i Porto.

Det står aktuelt til at blive en tekst, som de to nordiske lande fint kan leve med, da man ikke lover noget, eller anviser en vej imod deres ønske.

Den danske regering har stædigt bekæmpet tiltag, der kan snige EU ind ad hoved- eller bagdør i arbejdsmarkedspolitikken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærer sig tryg ved, at den danske og svenske model ikke, som det står nu, er truet.

- Det er jeg på den måde, og nu hilste jeg lige på den ansvarlige EU-kommissær, at jeg kan mærke en stor bevidsthed om, og det er i særdeleshed Danmark og Sverige, at vi har meget stærke arbejdsmarkedsmodeller, som EU ikke må have lov til at underminere, siger Frederiksen.

Hun deltager fredag i en arbejdssession om sociale forhold sammen med andre stats- og regeringschefer og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

- Jeg er meget obs på det her, og beskæftigelsesministeren er meget obs på det, så vi ikke pludselig får sagt ja til noget, der ad åre kan underminere vores danske arbejdsmarkedsmodel. For den er i verdensklasse. Den skal vi have lov til at beholde, siger statsministeren.

Landene i EU kan arbejde godt sammen på det sociale område, understreger hun, men når det gælder arbejdsmarkedspolitik, skal det forblive et nationalt anliggende.

/ritzau/