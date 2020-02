Svensk-kinesiske Gui Minhai har siddet i fængsel i Kina siden 2015. Nu er han idømt ti års fængsel.

Den svensk-kinesiske forfatter og forelægger Gui Minhai, der har været fængslet i Kina siden 2015, er blevet idømt ti års fængsel.

Det oplyser retten i den østlige by Ningbo i Kina natten til tirsdag dansk tid.

Han er dømt for at have leveret ulovlige efterretninger i udlandet.

Siden 2015 har han siddet fængslet i Kina for afsløringer af statshemmeligheder.

Gui oprettede i 2012 et forlag i Hongkong. Det udgav bøger, som Kinas kommunistparti har forbudt.

Han forsvandt i 2015 under en rejse i Thailand. Her blev han efter alt at dømme bortført af den kinesiske efterretningstjeneste.

Gui har en datter i Sverige, og hun har kæmpet for at få ham løsladt.

Gui er svensk statsborger af kinesisk oprindelse.

Retten i Ningbo oplyser, at Gui i 2018 ansøgte om at genvinde sit kinesiske statsborgerskab, men det er ikke klart, hvorvidt Gui fortsat har svensk pas.

Sagen har medført et betændt forhold mellem Kina og Sverige. Den svenske regering har gentagne gange kritiseret de kinesiske myndigheder for fængslingen.

Kinas ambassade i Stockholm har adskillige gange de seneste to år kontaktet svenske medier for at kritisere deres dækning af det store land i øst.

I november sagde den kinesiske ambassadør, Gui Congyou, at den svenske kulturminister, Amanda Lind, for fremtiden ville være uønsket i Kina, hvis hun deltog i en prisoverrækkelse hos Svenska PEN til fordel for den fængslede Gui Minhai. Det ignorerede hun og regeringen.

I november sidste år blev Gui tildelt litteraturprisen Tucholsky.

/ritzau/Reuters