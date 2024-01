Der er fundet spor efter narko på halvdelen af toiletterne i den svenske Riksdagen, afslører Aftonbladet.

Partileder vækker opsigt med sin reaktion over for avisen.

Aftonbladet har testet toiletterne ved alle partikontorerne i Riksdagen, og her blev der ifølge avisen fundet spor af kokain hos Socialdemokraterne, Sverigedemokraterne, Vänsterpartiet og de Liberale.

Hos Socialdemokraterne siger partileder Magdalena Andersson, at man tager informationen 'meget, meget alvorligt'.

»Og da det er toiletter, der bruges af mange mennesker og også er tilgængelige for mange medarbejdere her i Riksdagen, vil vi bede Riksdagsadministrationen om at komme til bunds i det her,« siger Magdalena Andersson til Expressen.

Helt samme tone anlægger Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar ikke.

I et interview med Aftonbladet bliver hun spurgt, om partiet nu vil lade sine medarbejdere teste for narkotika, og her svarer hun, at avisen burde gøre det samme.

»Jeg ville sætte pris på, hvis for eksempel Aftonbladet selv kunne tjekke alle deres toiletter og deres ansatte. Derefter kunne man diskutere tiltag fra vores side,« siger Nooshi Dadgostar til avisen.

»Ville det ikke være sjovt,« tilføjer hun.

Nooshi Dagostar har efterfølgende over for SVT uddybet og sagt, at situationen er 'meget alvorlig'.

Men det oprindelige svar har nu alligevel vakt opsigt i Sverige.

»Det er klart, at der ikke er noget ulovligt i det, hun siger,« pointerer presse- og ytringsfrihedsekspert Nils Funcke til Expressen.

»Men det er mere et etisk og moralsk spørgsmål, hvordan man ser på et kokainmisbrug. Hendes holdning er ret nonchalant,« siger Nils Funcke desuden.

Over for Expressen skriver Vänsterpartiets pressechef Örjan Rodhe, at partiet vil behandle sagen ud fra den alkohol- og stofpolitik, som man har.

»Vi skal være en stoffri arbejdsplads,« skriver han og pointerer samtidig, at det ikke vides, om sporene af kokain på partiets toilet overhovedet har nogen tilknytning til personer i partiet.