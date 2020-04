Over hele Europa er lande lukket helt ned, men et af de få fristeder findes hos vores svenske naboer.

Her er butikker, cafeer og - ikke mindst - frisører stadig åbne. Og netop frisørerne oplever, at de har fået nye kunder, som simpelthen er rejst til Sverige for at komme til frisøren.

Aftonbladet har ringet til fem frisører i Malmø, som alle forklarer, at de har oplevet en stigning af danske kunder, som i den seneste tid har krydset grænsen alene for at komme til frisøren i nabolandet.

Frisørerne forklarer, at de danske kunder fortæller, at danske frisører er lukket, så derfor må de tage over grænsen, hvis de ikke vil lave et såkaldt 'corona-klip' - altså klippe det selv.

Svenske frisører hear klippet en del danskere i den seneste tid. Danske kunder, som ikke turde binde an med at klippe deres eget hår, har søgt hjælp i Malmø. Og en del stenrige europæiske kvinder har taget flyet til Stockholm. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Svenske frisører hear klippet en del danskere i den seneste tid. Danske kunder, som ikke turde binde an med at klippe deres eget hår, har søgt hjælp i Malmø. Og en del stenrige europæiske kvinder har taget flyet til Stockholm. Foto: Ida Marie Odgaard

Dog har de danske myndigheder netop åbnet op for, at en række mindre danske erhvervsdrivende kan åbne deres forretning igen, herunder frisører.

Det vil sandsynligvis betyde, at de svenske frisører i Malmø oplever, at de danske kunder forsvinder igen.

I Stockholm har man oplevet en lignende trafik. Aftonbladet har talt med frisøren 'Sofia', der fortæller at hun har klippet kunder, som kom fra andre europæiske lande alene for at blive klippet.

Der har primært været tale om kvinder, som udover at lægge nogle hundrede kroner hos frisøren, har råd til at betale flere tusinde kroner for en flybillet til den svenske hovedstad.

Det er denne vej til frisøren. I den seneste tid har en del danskere angiveligt krydset grænsen for at komme til frisøren i Sverige. Nu har danske myndigheder dog lukket op for, at man kan komme til frisøren i Danmark igen. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Det er denne vej til frisøren. I den seneste tid har en del danskere angiveligt krydset grænsen for at komme til frisøren i Sverige. Nu har danske myndigheder dog lukket op for, at man kan komme til frisøren i Danmark igen. Foto: Oscar Scott Carl

»Det er kvinder fra Europa, som rejser hertil, fordi deres egne lande har lukket ned. De kommer hertil for at få sat hår, ordnet negle, spise på restaurant og så ud og feste om aftenen,« fortæller Sofia.

Den trafik huer dog ikke den svenske frisør, som ikke ønsker sit navn frem i Aftonbladet.

Hun har nu lukket af for de udenlandske kunder og holder alene åbent for sine sædvanlige kunder.

Selvom der angiveligt har været en vis trafik af lidt for langhårede danskere og andre europæere over den svenske grænse, så oplyser de svenske myndigheder, at trafikken over grænserne kun er på ti procent af, hvad den har været tidligere.