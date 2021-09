I Thailand får nogle både en almindelig test og en pcr-test på samme tid, når det skal afgøres, om de er smittet med coronavirus.

Testerne går grundigt til værks. De stikker både pinden helt op i næsen og den anden pind dybt ned i halsen på dem, der skal testes. Det kan godt være ubehageligt.

Men nu er en løsning måske på vej. En vattampon bliver simpelthen taget ind under T-shirten, og et kvarter senere afslører duften, om du er blevet smittet med corona. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det prøves for øjeblikket af på sælgerne på et af Bangkoks store markeder. Videnskabsfolkene siger selv, at sveden under den fugtige monsunsæson måske indeholder tegn på coronavirus.

Professor Chadin Kulsing fra universitetet Chulalongkorn demonstrerer, hvordan svedpartiklerne behandles. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Professor Chadin Kulsing fra universitetet Chulalongkorn demonstrerer, hvordan svedpartiklerne behandles. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Researcherne har udviklet en svedbaseret mobil virusdetektor. Den bliver nu testet på indehaverne af markedspladserne på et fødevaremarked i denne uge.

»Vi har fundet ud af, at folk, som er smittet med coronavirus, udsender nogle meget distinkte kemikalier,« sider dr. Chadin Kulsing fra Bangkoks Chulalongkorn Universitet.

»Det har vi brugt til at lave et apparat, der kan opfange de specifikke lugte, som en særlig bakterie udsender i sveden fra en covid-19-patient.«

Testen er 95 procent nøjagtig, siger Chadin, der håber, at den kan blive et billigt alternativ til de meget dyre test, som ovenikøbet kræver, at laboratorierne går i aktion.

Forskerne fra universitetet Chulalongkorns kemiske afdeling tester sved fra menneskerne på et marked i Bangkok. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Forskerne fra universitetet Chulalongkorns kemiske afdeling tester sved fra menneskerne på et marked i Bangkok. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Testen er dog stadigvæk på et foreløbigt prøvestadium og kommer ikke i handlen foreløbig.

Man skal have vattet under armhulen i 15 minutter. Derefter puttes det i et glas og steriliseres med uv-stråler,

Det tager også 15 minutter at gøre det klar, men resultatet er klar på bare 30 sekunder.

Disse svedtest bliver ikke uventet en succes på markedet i Bangkok. Det er meget rarere end at få taget en næsetest, lyder det fra deltagerne.

Professor Chadin Kulsing inspicerer det nye apparat. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Professor Chadin Kulsing inspicerer det nye apparat. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Thailand er for øjeblikket ramt af den tredje bølge af coronavirus. I dag, torsdag, blev der rapporteret over 16.000 nye tilfælde af smitte. Det bringer totalen op på næsten 1,34 millioner. 200 er døde det seneste døgn, og det samlede tal er 13.731.