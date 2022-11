Lyt til artiklen

Vitalij Klitsjko gider simpelthen ikke høre på det. Eller bruge tid på det.

»Det er meningsløst. Jeg har ting at lave i byen,« siger han.

Den højtprofilerede borgmester i den ukrainske hovedstad, Kyiv, reagerer nu ifølge nyhedsbureauet Reuters på den usædvanlige kritik han i offentligheden har fået af landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Herfra lød det i weekenden, at der i Ukraines største by »ikke er gjort et godt arbejde« i forhold til etableringen af de såkaldte 'uovervindelighedspunkter', som er tilflugtssteder, hvor borgere kan få adgang til elektricitet, internet, varme, vand, førstehjælp, lys, hvile. Altså basal hjælp på grund af de russiske bombardementer.

Kyiv-borgmester Vitalij Klitsjko er tidligere topbokser. Foto: Unknown Vis mere Kyiv-borgmester Vitalij Klitsjko er tidligere topbokser. Foto: Unknown

Volodymyr Zelenskyj sagde blandt andet, at der havde været mange klager fra borgerne, og at han forventede »kvalitetsarbejde fra borgmesterens kontor«.

»For at sige det mildt, der skal gøres mere arbejde,« sagde præsidenten og kritiserede mængden af tilflugtssteder.

Nu replicerer Vitalij Klitsjko i den særprægede krigstidsdisput, at der faktisk findes hele 430 'uovervindelighedspunkter' i Kyiv, og at yderligere 100 er klar til at blive åbnet i ekstreme situationer.

»For at sige det mildt, er det her ikke rart. Ikke for ukrainerne og ikke for vores udenlandske partnere. Mere end nogensinde før må vi stå sammen og arbejde sammen, og stedet står vi her med et eller andet politisk spil,« siger borgmesteren:

Volodymyr Zelenskyj. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere Volodymyr Zelenskyj. Foto: SERGEY DOLZHENKO

»Jeg vil ikke blandes ind i politiske kampe, slet ikke i den nuværende situation.«

Han kalder også anklagerne for manipulation.

Præsident Zelenskyjs regering har dog ikke trukket kritikken tilbage.

I stedet har Davyd Arakhamia, der er en politisk allieret i parlamentet, et forslag, fordi Vitalij Klitsjkos udmeldinger »afviger betragteligt« fra borgernes indberetninger.

»Myndighederne i byen har en uge til at rette fejlene, og så gennemfører vi en inspektion sammen med borgmesteren,« siger han.