Han havde et halvautomatisk skydevåben, flere håndvåben og massevis af ammunition og adskillige patroner i sin bil.

Secret Service anholdt natten til torsdag dansk tid en svært bevæbnet mand i nærheden af vicepræsident Kamala Harris' embedsbolig i Washington.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem CNN og tv-stationen CNBC.

Ifølge politiet blev manden anholdt nær The Naval Observatory, som traditionelt huser USAs vicepræsidentpar.

Foto af anholdelsen af den 31-årig mand fra Texas. Foto: @penguinsix

I en garage i nærheden fandt politiet en bil med en riffel, 113 stykker ammunition, omkring 30 våbenmagasiner og adskillige håndvåben.

The Naval Observatory er i øjeblikket ved at blive renoveret, så derfor bor Harris og hendes mand, second gentleman Doug Emhoff, i Blair House tæt på Det Hvide Hus.

Da den bevæbnede mand blev anholdt omkring 13-tiden lokal tid, opholdt vicepræsidenten sig i Eisenhower Executive Office Building lige ved siden af Blair House.

Andrew Leyden, som tidligere har været ansat på Capitol Hill, bor tæt på stedet, og han fangede tilfældigvis anholdelse på video, da han kørte forbi på sin scooter.

Den anholdte er en 31-årig mand fra San Antonio i Texas, og det var myndighederne i hans hjemstat, der havde advaret kollegerne i Washington om, at den stærkt bevæbnede mand kunne udgøre en trussel mod Harris.