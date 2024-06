Indiens premierminister, Narendra Modi, er afhængig af andre partier, og det ventes at føre til ny kurs.

Indiens premierminister, Narendra Modi, og hans parti har onsdag påbegyndt forhandlinger med allierede partier for at danne en regering.

Modi vandt ganske vist parlamentsvalget tirsdag, men det blev langtfra den spåede jordskredssejr.

Modis Bharatiya Janata Party (BJP) kan ikke længere mønstre flertal i parlamentet på egen hånd og må nu samarbejde med andre for at kunne regere landet.

- Det vil tvinge Modi til også at se sagen fra andre sider - vi kommer til at se mere demokrati og et sundt parlament, vurderer journalisten Nilanajan Mukhopadhyay, som har skrevet en biografi om Modi.

- Han vil være nødt til at være en type leder, som han aldrig før har været. Vi vil komme til at se en ny Modi, siger han.

Trods den overraskende tilbagegang for Modi, ventes han at blive taget i ed til sin tredje periode som premierminister 8. juni. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere nøgleallierede, der er en del af den Modi-ledede National Democratic Alliance (NDA), har således lovet at støtte ham.

Siden Modi i 2014 blev premierminister, har Indien spillet en fortsat større rolle globalt.

Økonomien er vokset hurtigt, og der er blevet foretaget store investeringer i infrastruktur.

Nu er Modi afhængig af koalitionspartnere for at få sin politik igennem i parlamentet.

Hartosh Singh Bal, som er politisk redaktør på det indiske magasin The Caravan, forklarer, at partnerne kan "trække stikket på ethvert tidspunkt".

Også dansk erhvervsliv følger tæt med.

Indien har nemlig haft stort fokus på at gøre sig attraktiv for udlandet, og "danske virksomheder er meget interesserede i at investere i landet", forklarer Jesper Bollerup Gade, som er managing director på Dansk Industris (DI) kontor i Mumbai.

- Svækkelsen af Modi kan få konsekvenser for disse danske virksomheder, vurderer han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/AFP